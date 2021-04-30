Macron: 18 yaş ve üstüyseniz 15 Haziran'da aşı randevusu alabilirsiniz

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede 18 yaş ve üstünün 15 Haziran'dan itibaren Koronavirüs'e karşı aşı randevusu alabileceğini duyurdu.
Twitter üzerinden açıklama yapan Macron, "18 yaş ve üstüyseniz 15 Haziran'da aşı randevusu alın" yazdı.
Macron, 55 yaş üstünün Koronavirüs'e karşı aşı randevusunu şimdi alabileceğini, 50 yaş üstünün ise 15 Mayıs'tan sonra alabileceğini söyledi.
Fransa'da Macron'un bugün ülkenin normalleşme takvimini açıklaması bekleniyor. Dört aşamadan oluşacak takvimin ilk aşaması 3 Mayıs'ta başlayacak.
TIKLAYIN - Macron yarın Koronavirüs'te normalleşme takvimini açıklayacak: Dört aşamadan oluşuyor, 3 Mayıs'ta başlıyor