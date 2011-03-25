Maço dile ayar

T24- Meksika İçişleri Bakanlığı, dilde cinsiyetçi ifadeleri ve erkek egemenliğini azaltmak amacıyla kılavuz yayımladı.

‘Dilin Cinsiyetçilik Karşıtı Kullanımı’ kılavuzu, maçoluğuyla bilinen ülkedeki tüm kamu bürolarına dağıtıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadele eden bir komisyon tarafından yazılan kılavuzun amacı, cinsiyetçi basmakalıp sözleri ve İspanyolca’daki eril ifadelerin yanlış kullanımını azaltmak. Kitapçıkta ‘Çalışmak istiyorsan neden çocuk sahibi oldun?’, ‘Susunca daha tatlısın’ gibi ifadelerin kullanımından ve kadınların mülkmüş gibi algılandığı ifadelerden kaçınılması tavsiye edildi. Meksika hükümeti, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, kadına hakaret ve tacizin ülkede hâlâ sorun olduğunu kabul etmişti.