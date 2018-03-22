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Maçka'da polis otosu dereye uçtu: 1 şehit, 1 yaralı, 1 kayıp (4)

ŞEHİT POLİS TOPRAĞA VERİLDİ Trabzon’un Maçka ilçesinde şüpheli bir aracı takibe aldıkları sırada dereye uçan otomobilde şehit olan polis memuru Yunus Çavdar (35) için ilçenin Esiroğlu Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi

22 Mart 2018 20:04

ŞEHİT POLİS TOPRAĞA VERİLDİ
Trabzon’un Maçka ilçesinde şüpheli bir aracı takibe aldıkları sırada dereye uçan otomobilde şehit olan polis memuru Yunus Çavdar (35) için ilçenin Esiroğlu Mahallesi Merkez Camii\'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ile şehidin babası İlyas, annesi Meryem ile eşi Tuğba Çavdar katıldı. Şehidin yakınları tabutun başında gözyaşı döktü.
Kılınan cenaze namazının ardından şehit polisin cenazesi meslektaşlarının omzunda tekbirler eşliğinde cenaze aracına konuldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tabuta omuz verdi. Şehit polis memuru Yunus Çavdar, Maçka ilçesi Yeniköy Mahallesi\'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

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