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Maçka Parkı'nda kafelerin yıkımı sürüyor

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM- Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)- Şişli Maçka Parkı’nda hakkında yıkım kararı bulunan bir kafe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)  ekipleri tarafından yıkıldı

09 Ocak 2018 17:24



Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM- Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)- Şişli Maçka Parkı’nda hakkında yıkım kararı bulunan bir kafe, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)  ekipleri tarafından yıkıldı.
Sabah saatlerinde parka gelen ekipler, daha önceden boşaltılan bir kafenin yıkımını gerçekleştirdi. Yıkım sırasında polis ve zabıta ekipleri hazır bulunduruldu.  Daha önce de aynı bölgede iki kafe ve bir barın yıkımı gerçekleştirilmişti. Yıkımın gerekçesi konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden bir açıklama yapılmadı.

(FOTOĞRAF)

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