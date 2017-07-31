T24 LogoT24 Logo
Gündem

Maçka Parkı'nda giyimi nedeniyle genç kadını taciz eden güvenlik görevlisi açığa alındı

Güvenlik görevlisi hakkında suç duyurusunda da bulunulmuştu

31 Temmuz 2017 19:17

İstanbul Maçka Parkı'nda genç kadını giydiği kıyafet nedeniyle rahatsız eden ve polise şikâyet ederek parktan çıkarılmasını isteyen güvenlik görevlisi açığa alındı.

Güvenlikçi, bir kadını "Bu kıyafetle gezemezsin" diyerek Maçka Parkı'ndan atmaya kalktı!

Olay, İstanbul'un Şişli ilçesindeki Maçka Demokrasi Parkı'nda önceki gün meydana gelmişti.

Bir güvenlik görevlisi, "kıyafetinin uygunsuz olduğunu" söyleyerek moda tasarımcısı Çağla K'yı parktan çıkarmak istemişti. 

Taşeron olarak hizmet veren Akdeniz Güvenlik çalışanı olan güvenlik görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı. 

İBB kaynaklarından alınan bilgiye göre, soruşturmanın tamamlanmasının ardından söz konusu güvenlik görevlisi açığa alındı.

Tepki çeken olayla ilgili Çağla K, bugün İstanbul Adalet Sarayı'na giderek özel güvenlik görevlisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

ETİKETLER

Maçka Parkıtacizgüvenlik görevlisiaçığa alındı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24