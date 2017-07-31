Maçka Parkı'nda giyimi nedeniyle genç kadını taciz eden güvenlik görevlisi açığa alındı

İstanbul Maçka Parkı'nda genç kadını giydiği kıyafet nedeniyle rahatsız eden ve polise şikâyet ederek parktan çıkarılmasını isteyen güvenlik görevlisi açığa alındı.

Güvenlikçi, bir kadını "Bu kıyafetle gezemezsin" diyerek Maçka Parkı'ndan atmaya kalktı!

Olay, İstanbul'un Şişli ilçesindeki Maçka Demokrasi Parkı'nda önceki gün meydana gelmişti.

Bir güvenlik görevlisi, "kıyafetinin uygunsuz olduğunu" söyleyerek moda tasarımcısı Çağla K'yı parktan çıkarmak istemişti.

Taşeron olarak hizmet veren Akdeniz Güvenlik çalışanı olan güvenlik görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı.

İBB kaynaklarından alınan bilgiye göre, soruşturmanın tamamlanmasının ardından söz konusu güvenlik görevlisi açığa alındı.

Tepki çeken olayla ilgili Çağla K, bugün İstanbul Adalet Sarayı'na giderek özel güvenlik görevlisi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.