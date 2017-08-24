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Maçka Jandarma Komutanı, 'kripto subay' soruşturmasında gözaltına alınmış

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - İZMİR’de Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ve kripto subaylara yönelik yürüttülen soruşturması kapsamında gözaltında bulunan bir şüphelinin ifadesi sonrası Maçka İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zabi

24 Ağustos 2017 15:25

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - İZMİR’de Fethullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ve kripto subaylara yönelik yürüttülen soruşturması kapsamında gözaltında bulunan bir şüphelinin ifadesi sonrası Maçka İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin’in de gözaltına alındığı ortaya çıktı.
İzmir Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY\'nin kripto yapılanması içerisinde yer aldığı belirtilenlere yönelik yürüttüğü soruşturmada gözaltında bulunan bir şüphelinin verdiği ifade doğrultusunda, soruşturmasını genişletti. Yapılan sorgulamada adı açıklanmayan subayın Maçka İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin hakkında ifade vermesiyle ekipler harekete geçti. Durumu Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Talimat üzerine düğmeye basan TEM ekipleri Maçka ilçesine giderek Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin’i evinde gözaltına aldı, makamındaki dijital cihazlara ise el koydu.
30 Ağustos’ta üsteğmen olması beklenen gözaltındaki Teğmen Zebit Zengin’in Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’nde işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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