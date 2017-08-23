Maçka İlçe Jandarma Komutanı, FETÖ'den gözaltında

Fatih TURAN/TRABZON, (DHA) - FETHULLAHÇI Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Maçka İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zabit Zengin gözaltına alındı.
İzmir merkezli yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Maçka İlçe Jandarma Komutanlığı görevini yürüten Teğmen Zabit Zengin\'i akşam saatlerinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan Zengin, İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Zengin\'in Emniyet\'teki işlemlerinin ardından İzmir\'e sevk edileceği öğrenildi.