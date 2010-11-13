-MAÇIN HAKEMİ FIRAT AYDINUS İSTANBUL (A.A) - 13.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 11. hafta sonu itibariyle liderin 10 puan gerisine düşen Galatasaray, yarın sahasında Manisaspor ile oynayacağı karşılaşmaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Trabzonspor yenilgisinin ardından alınacak kötü bir sonuçla zirveden kopmak istemeyen sarı-kırmızılı ekipte, sakatlıklar ise can sıkıyor. Galatasaray'da Baros, Arda, Mustafa, Serkan Kurtuluş ve Hakan'ın sakatlıkları bulunuyor. Serdar Özkan ise cezası nedeniyle Manisaspor maçında oynayamayacak. Sarı-kırmızılılar, bugün öğleden sonra kampa girecek ve akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Manisaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak. Galatasaray ile Manisaspor arasında Ali Sami Yen Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.