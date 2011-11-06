-Maçın en skorer ismi Williams İSTANBUL (A.A) - 06.11.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Beşiktaş Milangaz ile Fenerbahçe Ülker arasında oynanan derbi maçta Deron Williams adeta şov yaptı. Sezon başında NBA'den siyah-beyazlı takıma gelen yıldız oyuncu, ürettiği 21 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Mücadelenin ilk yarısında 17 sayı bulan Williams, ikinci yarıda az sayı yapmasına rağmen kritik anlarda sahne almasını bildi. Williams, 9 üç sayılık atışın 5'ini sayıya çevirirken, içerde ise 5 atıştan 3'ünde sayı bulmasını bildi. Karşılaşmayı serbest atış kullanmadan tamamlayan siyah-beyazlı oyuncu, 21 sayının yanı sıra 5 ribaunt ve 5 asistle oynadı. Maç sonrası taraftarlar da yıldız oyuncularına büyük sevgi gösterisinde bulundu. -Fenerbahçe şut sokamadı- Derbi maçında rakibine 83-78 yenilerek ligdeki ilk yenilgisini alan Fenerbahçe Ülker ise özellikle dış atışlarda büyük sıkıntı yaşadı. Ribauntlarda rakibine 40-31 üstünlük sağlayan sarı-lacivertli ekip, üç sayılık atışlarda ise büyük hayal kırıklığı yaşadı. 25 üç sayılık atışın sadece 7'sini sayıya çevirebilen konuk ekip, yüzde 28 ile düşük bir yüzde yakaladı. Fenerbahçe Ülker'de bu alanda Ukic 8'de 4, Preldzic de 3'de 2 ile oynarken, Jerrells 5 üçlüğün sadece 1'ini sokabildi. Ömer Onan ile Bogdanovic 3'er, Engin Atsür 2 ve Gist 1 üç sayılık atıştan yararlanamadı. -Semih Erden eski takımına karşı başarılıydı- Fenerbahçe Ülker'de yıldızı parlayan ve bu takımdan NBA'e transfer olan Semih Erden, Beşiktaş Milangaz formasıyla eski takımına karşı başarılı bir oyun sergiledi. Semih, 10 sayı üretirken, 7 ribaunt alıp, 1 de asist yaptı. Yıldız oyuncu, maç sonrası taraftarların isteği üzerine üçlü çektirdi. -Zoran Erceg'den 18 sayı- Siyah-beyazlı takımda Zoran Erceg de performansıyla takımının galibiyetine katkı yaptı. Maç boyunca 18 sayı üreten Erceg, 9 da ribaunt alarak pota altında takımına büyük katkıda bulundu. -Beşiktaş Milangaz yenilgisiz gidiyor- Derbi maçında Fenerbahçe Ülker'i 83-78 yenen Beşiktaş Milangaz, yoluna yenilgisiz bir şekilde devam ediyor. Ligin ilk haftasında kendi sahasında Bandırma Kırmızı'yı 107-69 yenen siyah-beyazlı ekip, deplasmanda sırasıyla Pınar Karşıyaka'yı 100-93 ve Türk Telekom'u da 97-88 yenerken, bugün de Fenerbahçe Ülker'i 83-78 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Fenerbahçe Ülker ise ligde bu sezon ilk yenilgisini aldı. Trabzonspor'u kendi sahasında 88-63 mağlup eden, deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyes'ni 81-77 ve geçen hafta da Bandırma Kırmızı'yı 93-60 ile geçen sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş Milangaz karşısında tutunamadı ve mücadeleden yenik ayrıldı. -Maçtan notlar- Karşılaşmanın bitimine 3 dakika kala hakemlerin verdiği karar sonrası siyah-beyazlı taraftarlar tepki gösterdi. Bir taraftarın attığı yabancı madde hakemin ayağına gelirken, salonda anons yapıldı. Emniyet güçleri, sahaya yabancı madde atan kişiyi tespit ederek salon dışına çıkardı. Bu arada Beşiktaş Milangaz, güçlü rakibi karşısında molalardan hep geç döndü. Beşiktaş Milangaz antrenörü Ergin Ataman, alınan molalarda takımına taktiği anlatmaya doyamadı. Maçın hakemleri her mola sonrası kenara gelerek siyah-beyazlı oyuncuları sahaya çağırmak zorunda kaldı. Öte yandan, Beşiktaş Milangazlı oyuncular, devre arasının ardından sahaya da geç çıktı. Ev sahibi takım oyuncuları, şut çalışması yapmadan ikinci yarıya başladılar.