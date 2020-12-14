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Spor

Maçın ardından basın toplantısında soru gelmemesi üzerine Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan: Soru yok mu arkadaşlar?

14 Aralık 2020 00:14

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor'a konuk oldu. Akdeniz ekibi, Bakasetas'ın birisi penaltıdan attığı iki golle rakibini 2-1 mağlup ederek 2 maç sonra kazandı.

Karşılaşmanın ardından konuşan Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan, "Büyük takımları İstanbul'da yenmemiştik, Galatasaray'ı yendik orada. Antalya derbisinde burada kazandık. Beşiktaş'ı da devirdik. İlkleri başardığımız için mutluyum" dedi.

Atan, "Ceza sahasından çıkma antrenmanlarını yaptığımızda oyuncularımın yüzündeki ifadeyi gördüm, gerçekleşebileceğine inanmıyorlardı. Hayal kurmaktan vazgeçmeyin dedim. Şu an o hayale inanıyoruz ama nerede oluruz bilemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İkinci yarıya dek böyle gidersek ve kadromuzu genişletirsek hayallerimize devam edebiliriz" diyen Atan, "Ben hakemlerle ilgili değil saha içiyle ilgili konuşmak istiyorum. Sergen Hoca ve Beşiktaş'a da başarılar dilerim" diye konuştu.

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"Soru yok mu arkadaşlar?"

Maçın ardından basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Çağdaş Atan, basından soru gelmemesi üzerine "Soru yok mu arkadaşlar?" diyerek salondan ayrıldı .

 

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