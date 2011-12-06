-Maçı yorumladılar ANTALYA (A.A) - 05.12.2011 - Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, futbolcularında kazanma azminin üst düzeyde olduğunu söyledi. Beşiktaş Teknik Direktörü Carlos Carvalhal, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında bekledikleri gibi zor bir maç olduğunu söyledi. Orduspor'un gol yemeyen bir takım olduğunu ifade eden Carvalhal, son dönemde 3 günde bir maç yaptıklarını ve bu durumun da kendilerini zorladığını söyledi. Sık maç trafiği içerisinde takım içinde bazı değişiklikler yapmak zorunda olduğunu anlatan Carvalhal, ''Futbolda herhangi bir sihir yok. Devamlı oynayan oyuncular bu maç trafiği nedeniyle bazen birlikte olamıyor. Bu maçta Holosko, Veli ve Almeida ilk defa birlikte oynadı. Bu nedenle koordinasyonlarda hata olabiliyor. Maç içerisinde iyi ya da kötü olaylar olabilir ancak benim için önemli olan bu takvim içerisinde takımın savaşan ruhu ve kazanma azminin üst düzeyde olması. Takımın kazanma isteği ve arzusu benim için çok önemli. Bugün de bizi galibiyete götüren bu oldu'' diye konuştu. Orduspor Teknik Direktörü Metin Diyadin ise Beşiktaş gibi zorlu bir rakip karşısına 3 puan için çıktıklarını söyledi. İlk yarı oyunu dengeli götürmeyi amaçladıklarını kaydeden Diyadin, talihsiz bir gol yediklerini dile getirdi. İkinci yarı iyi mücadele ettiklerini ifade eden Diyadin, ''Duran toptan yediğimiz gol ile mağlup olduk. Kazanmayı Beşiktaş kadar hak ettik. Hakem maçı da iyi yönetti. Güzel bir maç oldu'' dedi.