Maçı deplasmanda sandı, 143 kilometre gitti!

İskoçya 1. Ligi ekiplerinden Brechin City'nin 32 yaşındaki kalecisi Graeme Smith, trajikomik bir hikayenin kahramanı oldu. Brechin City’nin iç sahada Stenhousemui ile oynayacağı maçı deplasmanda sanan Graeme Smith, 89 mil (143 kilometre) yol yaptıktan sonra büyük bir şokla karşılaştı. Karşılaşmanın iç sahada olduğunu öğrenen Smith, hızla diğer stada doğru hareket etti.

Hürriyet'in haberine göre; tecrübeli kaleci, yaklaşık 4 saatlik yolculuğun ardından karşılaşmaya yetişse de takımının 2-1'lik mağlubiyetine engel olamadı.

Kaleci Graeme Smith'in yaşadığı trajikomik hikayeyi duyan İngiliz Sky Sport televizyonu sunucusu ve yorumcuları kahkahalarla güldü.

Brechin City, İskoçya 1. Ligi'nde geride kalan 15 maç sonunda 11 puanla ligde son sırada yer alıyor.