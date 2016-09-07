Macchiarini skandalı Nobel Komitesi’ne de sıçradı

İsveç’in dünyaca ünlü bilimsel araştırma kuruluşu, tek üniversiteli Karolinska Enstitüsü’nde patlak veren ’Macchiarini Skandalı Nobel Komitesi’ne sıçradı.

DHA'nın haberine göre, Fizyoloji veya Tıp dalında Nobel adaylarını da belirleyen Karolinska Enstitüsü’nün Nobel Komitesi’ndeki iki temsilcisinin Nobel Komitesi tarafından istifaları istendi.

Karolinska Enstitüsü yönetimi dünyaca tanınan, yapay nefes borusu nakli konusunda tanınmış Prof. Paolo Macchiarini’nin yeterli araştırma yapılmadan misafir araştırmacı olarak enstitüde görevlendirilmesi, ardından araştırmalarında sahtecilik yaptığı belirlenmesine karşın gerekli önlemleri zamanında almamakla suçlanıyordu.

Karolinska Enstitüsü Nobel Komitesi Sekreteri Thomas Perlmann yaptığı açıklamada Pazartesi günü açıklanan raporun ardından istifa eden Karolinska Enstitüsü Rektörü Harriet Wallberg ve bir önceki rektör Anders Hamsten’in güvenilirliklerini yitirdiklerini belirterek istifalarını isteyeceklerini belirtti.

Bu iki üyenin komiteden ihraç edilmelerinin mümkün olmadığını ancak istifalarının istenmesinin pratikte aynı etkide olduğunu söyleyen Thomas Perlmann ” Bunların kendilerinin istifa etmelerini bekliyoruz. İstifa etsinler veya etmesinler,Nobel çalışmalarına katılmalarının olanağı kalmamıştır’’ diye konuştu.

Nobel Bilim ve Edebiyat Ödülleri adayları İsveç’te Karolinska Enstitüsü, Kraliyet Bilimler Akademisi ve İsveç Akademisi bünyelerindeki alt komiteler tarafından belirleniyor ve daha sonra üst komitede ödül sahipleri kesinleşiyor. Nobel Barış Ödülü Sahibi ise Norveç Nobel Komitesi tarafından belirleniyor.