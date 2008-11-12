Maccabi'den Labovic atağı





Son Euroleague finalisti Maccabi Tel Aviv, genç yetenek Labovic'in peşinde.







Son yıllarda Avrupa basketboluna çok sayıda oyuncu ihraç eden FMP Zeleznik'in, 21 yaşında ve 2.07 boyundaki pivotu Dragan Labovic, İsrail devinin kıskacında.



NBA ve Avrupa takımlarının scoutlarının gözdesi olan Labovic için Maccabi Tel Aviv yöneticileri Sırbistan'a gitti. İsrail ekibinin temsilcileri FMP yetkilileri Goran Nesovic ve Ratko Radovanovic ile temasa geçti.



Dragan Labovic, Adriatic Ligi'nde 19.9 sayı, 5.4 ribaund, 1.7 asist, 1.0 top çalma ve 1.0 blok ortalamaları ile harika bir sezon yaşıyor.



