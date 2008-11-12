T24 LogoT24 Logo
Spor

Maccabi'den Labovic atağı

Son Euroleague finalisti Maccabi Tel Aviv, genç yetenek Labovic'in peşinde.

12 Kasım 2008 02:00



Son Euroleague finalisti Maccabi Tel Aviv, genç yetenek Labovic'in peşinde.



Son yıllarda Avrupa basketboluna çok sayıda oyuncu ihraç eden FMP Zeleznik'in, 21 yaşında ve 2.07 boyundaki pivotu Dragan Labovic, İsrail devinin kıskacında.

NBA ve Avrupa takımlarının scoutlarının gözdesi olan Labovic için Maccabi Tel Aviv yöneticileri Sırbistan'a gitti. İsrail ekibinin temsilcileri FMP yetkilileri Goran Nesovic ve Ratko Radovanovic ile temasa geçti.

Dragan Labovic, Adriatic Ligi'nde 19.9 sayı, 5.4 ribaund, 1.7 asist, 1.0 top çalma ve 1.0 blok ortalamaları ile harika bir sezon yaşıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24