-Maccabi Tel Aviv kafilesi İstanbul'da İSTANBUL (A.A) - 14.09.2011 - Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki rakibi İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı İstanbul'a geldi. THY'ye ait tarifeli uçakla İstanbul'a gelen Maccabi Tel Aviv'in Teknik Direktörü Mordehay Iwanir, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, daha önce de Türkiye'ye geldiklerini belirterek, şunları söyledi: ''Politika ile futbol birbirine karıştırılmamalı. Buraya gelmemizle ilgili bir endişemiz yok. Hiçbir şeyden korkumuz yok. Futbol futboldur, politika da politika. Sahada bazı tezahüratlar olabilir ama biz buraya futbol oynamaya geldik.'' Bu arada, Maccabi Tel Aviv kafilesi gelmeden önce Atatürk Havalimanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Çok sayıda sivil polis havalimanında görev yaptı. Havalimanının dışında da çevik kuvvet ekipleri bulunduruldu. Güvenlik çemberi içinde otobüse binen İsrail kafilesi, polis eskortu ile havalimanından ayrıldı. Takımın ayrılışı sırasında kısa süreli yol trafiğe kapatıldı.