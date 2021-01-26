Maccabi Tel Aviv - Anadolu Efes maçı ertelendi

THY Euroleague'de perşembe günü oynanması planlanan Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes maçı Koronavirüs nedeniyle ertelendi. İsrail, virüs önlemleri gereğince tüm uçuşları ay sonuna kadar iptal etmişti.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Koronavirüs önlemleri çerçevesinde İsrail hükümetinin aldığı uçuş kısıtlamaları nedeniyle karşılaşmanın başka bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

Pandemi dönemi uygulanan protokollere göre ligde her maç en fazla üç kez ertelenebiliyor.

THY Euroleague yetkilileri, iki kulübün temsilcileriyle yapacakları görüşmenin ardından karşılaşmanın oynanacağı tarihi ve yeri belirleyecek.