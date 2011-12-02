-Maccabi Tel Aviv: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı) TEL AVİV (A.A) - 01.12.2011 - Bülent Aslan - Beşiktaş, İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımıyla yaptığı UEFA Kupası (E) Grubu maçının ilk yarısını 1-0 önde kapadı. Karşılaşmaya kontrollü başlayan Beşiktaş, öncelikle savunma güvenliğini ön planda tutup, oyunu kendi yarı sahasında kabul etti. İlk dakikalarda kalesinde tehlikeler yaşayan siyah-beyazlılar, 25. dakikadan sonra kanatları kullanıp, oyunda dengeyi kurdu. İlk yarının son anlarında Quaresma'nın mükemmel golüyle öne geçen Beşiktaş, devreyi de 1-0 üstün kapadı. Maccabi Tel Aviv ise maça baskılı başladı. Gruptaki ilk galibiyetini almak isteyen İsrail temsilcisi, ilk yarıda hücum ağırlıklı bir oyun ortaya koyduysa da girdiği pozisyonları değerlendiremedi. Maccabi Tel Aviv, son dakikada Quaresma'nın golüne engel olamayınca, soyunma odasına 1-0 yenik gitti. 3. dakikada Quaresma'nın büyük hatasında topu kapan Colautti, bir anda kaleci Cenk ile karşı karşıya kaldı. Colautti'nin vuruşunda, Cenk, yatarak meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı ve büyük bir tehlikeyi önledi. 5. dakikada İsmail'in soldan ortasında, ceza alanı içinde müsait durumda bulunan Almeida, topa istediği gibi vuramayınca, savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 8. dakikada Itzhaki'nin sağ çaprazdan sert şutunda top kaleci Cenk'ten döndü. Dönen topu Sivok ceza alanı dışına gönderdi. 24. dakikada Alberman'ın sağdan ortasında Hilbert ve Egemen yatarak altıpas içinde rakipten önce topa dokunup kornere gönderdi. 26. dakikada Atar'ın soldan ortasında Itzhaki ceza alanı içinde topa dokunamayınca, meşin yuvarlak kaleci Cenk'te kaldı. 28. dakikada Quaresma'nn soldan ortasında Fernandes kafayla topu penaltı noktasına indirdi. Bu bölgede Almeida'nın dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmadan döndü. 33. dakikada Itzhaki'nin soldan ortasında kaleci Cenk'i geçen topa, Atar'dan önce dokunan Egemen, meşin yuvarlağı kornere attı. 41. dakikada Almeida'nın yaklaşık 25 metreden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 44. dakikada Israilevich'in soldan ortasında Atar'n altıpas içinde vuruşunda kaleci Cenk, topu kornere çeldi. 45. dakikada ani gelişen Beşiktaş atağında Fernandes'in pasıyla soldan atağa kalkan Quaresma'nın ortasında, Almeida'nın ceza alanı içinden kafa vuruşunda top auta çıktı. 45+1. dakikada Ernst'in soldan ortasında Quaresma, ceza alanı çizgisi üzerinden mükemmel vurdu. Top kaleci Levy'nin bakışları arasında ağlara gitti ve Beşiktaş 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: Bloomfield Hakemler: Serge Gumienny, Mark Simons, Frank Bleyen (Belçika) Maccabi Tel Aviv: Levy, Vered, Pavicevic, Yeini, Saban, Israilevich, Alberman, Puncec, Itzhaki, Atar, Colautti Beşiktaş: Cenk, Hilbert, Sivok, Egemen, İsmail, Ekrem, İbrahim Toraman, Ernst, Quaresma, Fernandes, Almeida Gol: Dk. 45+1 Quaresma (Beşiktaş) Sarı kartlar: Dk. 12 Vered (Maccabi Tel Aviv), Dk. 15 Quaresma (Beşiktaş) (BÜL-KİB-İU)