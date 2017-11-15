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Spor

Maccabi FOX Tel Aviv - Anadolu Efes: 72-92

İSTANBUL, (DHA) THY Avrupa Ligi 7'nci hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda Maccabi FOX Tel Aviv'i 92-72 mağlup etti

15 Kasım 2017 02:52

İSTANBUL, (DHA)

THY Avrupa Ligi 7\'nci hafta karşılaşmasında Anadolu Efes, deplasmanda Maccabi FOX Tel Aviv\'i 92-72 mağlup etti.
Menora Mivtachim Arena\'da oynanan mücadeleye iki takım da dengeli başlarken, ilk periyot 19-19\'luk eşitlikle tamamlandı. 2\'nci periyotta vites artıran İstanbul ekibi, 28-16\'lık çeyrek skoruyla ilk yarıyı 47-35 önde kapattı. 3\'üncü periyotta İsrail ekibi oyunu dengelerken, son bölüme 67-61\'lik Anadolu Efes üstünlüğü ile girildi. Son bölümde de rakibine üstünlüğü bırakmayan Anadolu Efes, sahadan 92-72 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Anadolu Efes, Avrupa Ligi\'ndeki 2\'nci galibiyetine uzanırken, Maccabi FOX Tel Aviv 3\'üncü mağlubiyetini aldı.
Mücadelenin en skorer ismi attığı 31 sayıyla Anadolu Efes\'ten Errick McCollum olurken, Maccabi FOX\'tan Pierre Jackson 20 satı kaydetti.

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