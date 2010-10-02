Macbeth'in laneti mi?

T24 - Oyun Atölyesi'nin sahneye koyduğu Macbeth'in genel provasında oyuncu İlker Aksum başından kılıçla yaralandı. Oynandığı pek çok ülkede oyuncuların yaralanmasına neden olan Macbeth için, 'lanetli' deniyor.



'Canım Ailem' ve 'Yabancı Damat' gibi dizilerle tanınan oyuncu İlker Aksum, Shakespeare'in Macbeth oyununun galası öncesi, son genel provada iş kazası geçirdi.



Oyunun son sahnesindeki kılıç dövüşü sırasında kılıç Aksum'un başına isabet etti. Aksum’un kafasına 6 dikiş atıldı.



Aksum, 'Oyunun son bir dakikasıydı, yere düşme sahnem vardı. Yere düşme sahnesinde farkettim, kan akıyordu. Galiba hastaneye gitmem lazım dedim. Kafamda altı dikişlik bir yarığımız oldu.' diye konuştu



Aksum yaralandığını ilk anda farkedemediğini belirterek 'O sırada anlamadım sıcağı sıcağına, terliyim... Oyunun son 1 dakikası. Sadece Saygın’ın suratını gördüm kireç gibi oldu o...' dedi.



Macbeth'in oynandığı pek çok ülkede aynı sahnede kaza olması ise ilginç bir ayrıntı.



İlker Aksum, kazayı sahneye bağlasa da Macbeth'in laneti tiyatro çevrelerinde bilinen bir tabir.



Aksum, 'İngiltere'de oyuncular arasında Macbeth ismi anılmazmış, başka bir şey söylüyorlar. Hemen araştırdım, nedeni şu ki; bütün mesele sahnede, kılıç-kalkan savaşından kaynaklanıyor. Bu ne demek oluyor: Beceremedik. Tarih boyunca bütün yaralanmalar bu sahnede olmuş.' dedi.



