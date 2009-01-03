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Spor

Macarlardan millilere övgü

Macaristan medyası, 2008 yılının spor olaylarını okuyucularına aktarırken, "Fantastik Türk Futbol Milli Takımı" ifadesini kullandı.

03 Ocak 2009 02:00


Macaristan medyası, 2008 yılının önemli spor olaylarını okuyucularına aktarırken, "Fantastik Türk Futbol Milli Takımı" ifadesini kullandı.


Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Macaristan'da da medya 2008 yılının önemli olaylarını okuyucularına aktardı.

Ülkedeki spor medyası ise başlıklarla verdiği 2008 yılının önemli spor olaylarında ''Fantastik Türk Futbol Milli Takımı'' ifadesini kullandı.

Haber sıralaması şöyle oluştu:

''Fantastik Türk Futbol Milli Takımı''
''Hamilton''
''Phelps''

Dünyada ve Macaristan'da yaşanan 2008 yılının önemli spor olaylarına yer ayıran haber sitesi, Türk Futbol Milli Takımı'nın İsviçre ve Avusturya'da yapılan maçlarının gollerini video olarak okuyucularına sundu.

Aynı site haberde ise, 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın en dayanıklı ve en güçlü takımının tek kelimeyle Türkiye olduğunu yazdı.

Ay-yıldızlı ekibin sırasıyla rakiplerini final maçı yaparcasına alt ettiği, finale kalma mücadelesinde ise Almanya'ya bir maç önce üst üste kurtardığı penaltılarla dünyayı kendine hayran bırakan kaleci Rüştü'nün büyük hatasından yenilen golle kaybettiğini yazdı.

Spor haber sitesi, ''Türkler, fantastik rütbesini hak etti'' diyerek haberini sonlandırdı.

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