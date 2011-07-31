-MACARİSTAN'IN HEDEFİ İKİNCİLİK BUDAPEŞTE (A.A) - 31.07.2011 - Brezilya'da düzenlenecek 2014 FIFA Dünya Kupası'nın elemelerinde Türkiye'nin de yer aldığı (D) grubunda bulunan Macaristan, grubu 2. sırada tamammayı hedefliyor. FIFA sıralamasında 47. sırada yer alan Macaristan'ın son iki yıl içinde başarılı sonuçlar aldığını savunan Macaristan Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sandor Egervari, kuradan dolayı sıkıntılı olmadığını daha zorlu bir gruba da düşebileceklerini, grubun favorilerinin Hollanda ve Türkiye olduğunu ancak iyi sonuçlar alarak gruptan ikinci olarak çıkabileceklerini söyledi. Sandor Egervari, Macar spor medyasına yaptığı açıklamada, ''Mükemmel bir gruba düştüğümüzü söyleyemem. Ancak daha zorlu bir gruba da düşebilirdik. Hollanda grubun en şanslı takımı olacak. Daha sonra Türkiye, Romanya ve biz ikincilik için yarışacağız'' dedi.