-Macaristan'ın en azılı soyguncusu tahliye oldu BUDAPEŞTE (A.A) - 31.01.2012 - Macaristan'ın tanınmış en azılı soyguncusu ve ayı zamanda buz hokeyi sporcusu olan Attila Ambrus, 13 yıllık hapis cezasını çekerek bugün tahliye oldu. Macaristan'da 1995-1999 yılları arasında 27 banka, postane ve turizm acentesinden 140 milyon Forint (700 bin dolar) tutarında soygun gerçekleştiren ve paranın büyük bölümünü eğlence faaliyetlerinde harcayan ülke tarihinin en ünlü soyguncusu Attila Ambrus artık özgür. 1988 yılında Romanya'dan Macaristan'a gelerek ülkenin en ünlü kulüplerinden Ujpeşt Buz Hokeyi Takımı'nın kalecisi olarak görev yapan Attila Ambrus, yaptığı 27 soygunun ardından yakalanmış, 1999 yılında mahkeme tarafından 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yaptığı 27 soygun öncesinde, soygun yerine en yakın meyhanede bir bardak viski içmesi nedeniyle "Viskici Soyguncu" olarak da anılan Attila Ambrus'un, 2016 yılında hapisten çıkması gerekirken, mahkeme tarafından iyi halinin görülmesi nedeniyle bugün serbest bırakıldı.