Macaristan'ın Asotthalom şehrinde ezan ve cami yapımı yasaklandı

Macaristan'ın güneyindeki Asotthalom kentinde cami ve minare yapımı, ezan okunması, burka ve burkini giyilmesi yasaklandı.

Macar basınında yer alan haberlere göre, Macaristan Jobbik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Laszlo Toroczkai'nin belediye başkanlığını yaptığı Asotthalom kentinde cami ve minare yapımı, ezan okunması, burka ve burkini giyilmesinin yasaklandığı kararı alındı.

Gelişmelere ilişkin yaptığı konuşmada Toroczkai, belediye meclisine sundukları teklifin diğer belediyelere örnek olması gerektiğini belirterek, "Dışarıdan gelecek yerleşimcilere ya da herhangi bir şekilde düzen bozucu niyet taşıyanlara karşı kendimizi nasıl korumamız gerektiği konusunda, bu teklifin diğer belediyelere de öncü olacağı düşüncesindeyim." dedi.

İki meclis üyesinin çekimser kaldığı oylamada Toroczkai, kentin yüzyıllardır süre gelen kültürünün korunması amacıyla kararın alındığını söyledi.

"Karar anayasaya aykırı"

Macaristan İslam Cemiyeti Başkanı Zoltan Bolek, Asotthalom Belediye Meclisinin aldığı kararın Macaristan anayasasını ihlal ettiğini söyledi.

Bolek, söz konusu yasak kararının tamamen provokasyon amacı taşıdığını savunarak, "Alınan karar anayasaya aykırı. Çünkü din özgürlüğü hakkını ihlal ediyor. Konu ile ilgili Anayasa Mahkemesine yazdığım mektupta, Belediye Meclisinin aldığı kararın incelenmesini talep ettim. Ayrıca o bölgede bir tane bile Müslüman yaşamamasına rağmen böyle bir kararın alınması provokasyon amaçlıdır." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 30 bin Müslüman

Yaklaşık 30 bin Müslüman'ın yaşadığı Macaristan'da sürekli açık cami bulunmuyor.