'Macaristan'ın AB üyeliği askıya alınsın'

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, Macaristan'ın Avrupa Birliği'nin temel değerlerini ağır şekilde ihlâl ettiğini belirterek, AB üyeliğinin askıya alınması hatta birlikten çıkarılması gerektiğini söyledi.

Asselborn Macaristan hükümetinin mültecilere yönelik tavrını, ülkedeki yargı bağımsızlığı ve basın özgürlüğüne müdahaleleri eleştirdi.

"Macar hükümeti neredeyse polise mültecileri vurma emri verme noktasına geldi" diyen Lüksemburg Dışişleri Bakanı, "AB, temel değerleri hiç sayan ülkeleri geçici olarak birlik dışına çıkarmalı, hatta gerekli görülürse bu ülkeleri birlikten ihraç etmeli. Bu, birliği ve AB'nin değerlerini korumanın tek yolu" diye konuştu.

Asselborn açıklamaları Alman Die Welt gazetesine yaptı.

AB liderleri, birliğin geleceğini görüşmek üzere Cuma günü Slovakya'da bir araya gelecek.

Macaristan hükümeti "mültecilere hayır" politikasını savunuyor.

Başbakan Viktor Orban, AB'nin 160 bin mültecinin AB'ye kabul edilmesi planlarına da sert şekilde karşı çıkmıştı.

2004'te AB üyesi olan Macaristan, Avrupa Birliği'nin sınır kontrolü olmayan Schengen bölgesinin ilk durağı.

Özellikle Yunanistan üzerinden Avrupa'ya yasa dışı giriş yapan mülteciler, Macaristan üzerinden Almanya ve diğer Batı Avrupa ülkelerine geçmeyi deniyor.

Mültecileri durdurabilmek için Sırbistan ve Hırvatistan sınırını 175 km'lik dikenli tel inşa eden Macaristan, ayrıca sınırı 10 bin polislik bir kuvvetle koruyor.