Macaristan'daki mülteci felaketi davası başladı

Suriye, Irak ve Afganistan'dan gelen 59 erkek, dokuz kadın ve dört çocuğun Ağustos 2015'te Macaristan'da bir soğuk hava kamyonunun içinde ölümü ile yaşanan olayın ilk duruşması Çarşamba günü ülkenin güneyindeki Kecskemet kentinde başladı.

Ağırlıklı olarak Ortadoğu ülkelerindeki çatışma ve savaşlardan kaçan mülteciler bir soğuk hava kamyonunda nefessiz kalarak ölmüşler ve bu durum iki gün sonra, aracın Macaristan'dan Avusturya'ya geçişiyle birlikte ortaya çıkmıştı.

On Bulgar ve bir Afgan vatandaşından oluşan sanıkların dördü yasadışı yolculuğu planlamak ve gerçekleştirmek ile suçlanıyor. Bu sanıklar "insan kaçakçılığı örgütü kurmak ve işletmek ile feci şekilde çoklu cinayete sebebiyet vermek” gerekçesiyle yargılanıyorlar. Bir sanık halen kaçak olduğu için gıyaben hâkim karşısında.

Bu dört kişinin, mahkûm olmaları durumunda ömür boyu hapis cezasına çarptırılmaları bekleniyor. Sanıkların 2015 yılında bin 200'den fazla insanı yasadışı yollardan Avusturya'ya getirdiği tahmin ediliyor.

'Korkunç şartlarda nefessiz kaldılar'

Davanın savcıları bu tip şartlarda yasadışı yollardan Avrupa'ya yapılan yolculukların genelde "insan taşınması için uygun olmayan kapalı, karanlık ve havasız araçlarda" gerçekleştirildiğini söyledi. Söz konusu 71 kurbanın da ölüm sonrası yapılan incelemelerinde "korkunç şartlarda nefessiz kaldıkları" ortaya çıktı.

Yapılan incelemede kurbanların birisi hariç hepsinin kimliği tespit edildi ve Viyana'daki Müslüman mezarlığına defnedilen bir düzine kadar kişi hariç hepsinin naaşı ülkelerine iade edildi.

59 bin sayfalık iddianame, kurbanların 27 Mayıs 2015'te Macaristan'da bir otoyolda nasıl öldüklerini ayrıntıyla aktarırken, kurbanların bu ülkede öldükten iki gün sonra Avusturya'da devriye polisi tarafından, terk edilmiş soğuk hava kamyonunda bulunduklarını kaydetti.

Avusturya polisinin kamyondan akan sıvıdan şüphelenmesi üzerine yaptığı operasyonda yaklaşık 14 metrekarelik kargo konteynerinde 71 kişinin ölü bedenleri sıkışmış ve birbirlerine dolanmış olarak bulunmuştu.

İnsan kaçakçılarının telefon konuşmaları

Kaçakçıların arasında geçen ve Alman basını tarafından erişilen ses kayıtlarında kurbanların yolda "sürekli çığlık attıkları" konuşuluyor ve işin başındaki kişi olduğundan şüphelenilen Afgan'ın "eğer ölürlerse cesetlerin Almanya'da bir ormana atılması" tavsiyesi veriliyor.

Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung'un iddiasına göre Macar polisi bu konuşmaları dinlemeye aldı ve eğer harekete geçseydi, trajediye engel olabilirdi.

Ancak gazeteye konuşan Macar savcı Gabor Schmidt "Macar yetkililerin bu korkunç trajediyi engelleme şansı olsaydı, öyle yaparlardı" şeklinde yanıt verdi.

Mülteci krizinin zirve yaptığı 2015'te yaşanan olaydan sonra Batı Balkan göçmen yolu olarak bilinen rotada birçok ülke daha fazla trajedi yaşanmaması adına sınırlarını açmıştı. Sınırlar daha sonra tekrar kapatıldı.

Dava, kurbanların hayatlarını kaybettikleri sırada halen Macaristan sınırları içerisinde olmalarından ve insan kaçakçılarının bir kısmının orada yakalanmasından dolayı bu ülkede görülüyor.

Suriye'de 2011'den beri devam eden iç savaşta 20 milyondan fazla kişi yerinden edildi ve birçoğu savaştan kaçarak Türkiye üzerinden Avrupa'ya sığınmaya gayret ediyor.

Birleşmiş Milletler'in verilerine göre sadece 2016 yılında Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan 4 binden fazla mülteci ve göçmen hayatını kaybetti.

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AFP/dpa/ÇÖ/GA