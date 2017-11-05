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Spor

Macaristan'daki badminton turnuvasında Türk finali

BUDAPEŞTE / DHA (fotoğraflı) 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın Olimpiyat Eleme Puan turnuvalarından 42

05 Kasım 2017 20:48

BUDAPEŞTE / DHA (fotoğraflı)

2020 Tokyo Olimpiyatları\'nın Olimpiyat Eleme Puan turnuvalarından 42. Yonex Macaristan International Challenge Badminton Turnuvası, 2-5 Kasım tarihleri arasında Macaristan\'ın Budapeşte şehrinde yapıldı.
Türkiye, Hollanda, İspanya, İsrail, Rusya, Vietnam, İngiltere, Finlandiya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Amerika Birleşik Devletleri, Polonya, Bulgaristan, İsveç, Meksika, Fransa, Slovakya, Portekiz, Moldova, Hırvatistan, Slovenya, Azerbaycan, Avusturya, Ukrayna, Malezya, İskoçya, Myanmar, Tayland, Endonezya, Estonya, İsviçre, Kanada, Sırbistan, Belarus, Hindistan, İspanya, Yunanistan, Litvanya olmak üzere 39 ülkeden 234 sporcu madalya mücadelesi verdi.
Badminton Milli Takımı Şampiyonayı 1 altın ve 1 gümüş madalya ile tamamladı.
Türk finalinde 2012 Londra Olimpiyatları\'ndaki tek bayan sporcu Neslihan Yiğit, Avrupa Gençler Üçüncüsü takım arkadaşı Aliye Demirbağ\'ı zor da olsa 2-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Aliye Demirbağ ise gümüşte kaldı.
Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, \"Badmintonda kota sistemi, dünya sıralamasına puan veren müsabakalarda puan toplamaya dayalıdır. 2016 Rio Olimpiyatları\'ndan sonra ara vermeksizin bu müsabakalara sporcu göndermeye devam ediyoruz. Bu nedenle bir sporcunun asgari olarak yılda 20 müsabakaya gitmesi gerekiyor. Bizlere kaynakları seferber eden başta Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak\'a, Spor Genel Müdürümüz Mehmet Baykan\'a ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu\'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, daha fazla başarı ve ülkemizin güzel insanlarına daha fazla hizmet için desteklerinin artarak devam etmesini diliyorum\" dedi.

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