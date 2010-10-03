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Dünya

MACARİSTAN'DA YEREL SEÇİMLER YAPILIYOR BUDAPEŞTE (A.A)

03 Ekim 2010 12:29

-MACARİSTAN'DA YEREL SEÇİMLER YAPILIYOR BUDAPEŞTE (A.A) - 03.10.2010 - Macaristan'da, 1990 yılında demokrasiye geçilmesinin ardından 6. kez düzenlenen yerel seçimler için halk sandık başına gitti. Sabah yerel saatle 06.00'da başlayan oy verme işlemi 19.00'da sona erecek. Yerel seçimlerde 8 milyon 200 bin seçmenden en az yarısının sandık başına giderek oy vermesi bekleniyor. Yerel seçimlerde 19 ilde 3 bin 300 civarında belediye başkanı belli olacak.  Haziran ayında tek başına hükümeti kuran merkez sağ parti Genç Demokratların (Fidesz), yerel seçimin galibi olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Seçimler öncesinde yapılan anketlerde oyların yüzde 65'ini alacağı tahmin edilen Fidesz'in, başkent Budapeşte dahil yaklaşık 2 bin 500 belediye başkanı çıkarması bekleniyor. Fidesz, 25 Nisandaki genel seçimlerde oyların yüzde 65'ni alarak tek başına iktidar olmuştu. Budapeşte'nin 20 yıl boyunca belediye başkanlığını yaparak bu alanda rekor kıran Hür Demokratlar Partisi'nden (SZDSZ) Belediye Başkanı Gabor Demszky'nin, bugün yapılan seçimleri kazanamayacağı öngörülüyor.

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