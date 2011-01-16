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Dünya

MACARİSTAN'DA KÜÇÜK UÇAK DÜŞTÜ BUDAPEŞTE (A.A)

16 Ocak 2011 23:36

-MACARİSTAN'DA KÜÇÜK UÇAK DÜŞTÜ BUDAPEŞTE (A.A) - 16.01.2011 - Macaristan'ın Eger şehrinde küçük bir uçak düştü, pilot hayatını kaybetti. Eger Afet Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Apollo Fox tipi küçük spor uçağının havalandıktan birkaç dakika sonra yere çakıldığı, uçağın pilotunun yaşamını yitirdiği belirtildi. Macar yetkili Peter Merai, uçakta başka kimsenin bulunmadığını, olay yerine gelen itfaiyecilerin pilotu sıkıştığı yerden çıkardığını, ancak ağır yaralı pilotun tüm müdahalelere karşın kurtarılamadığını, uçağın düşüş nedeninin araştırıldığını açıkladı.

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