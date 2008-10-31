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Ekonomi

Macaristan’da kepenkler kapanıyor

Tüm dünyada yaşanan küresel mali kriz Macaristan'da reel sektörde etkisini göstermeye başladı.

31 Ekim 2008 02:00

Tüm dünyada yaşanan küresel mali kriz Macaristan'da reel sektörde etkisini göstermeye başladı.

Macaristan'ın en büyük elektronik eşya satıcısı Elektro Pont kepenklerini kapatarak kendini fes etti. Ülke genelinde yüzün üstünde mağazası olan Elektro Pont'un Genel Müdürü Ferenc Kökeny Macar medyasına yaptığı açıklamada, bankaların kendilerine verdiği kredileri durdurması nedeniyle yeni ürün satın alamadıklarını bu nedenle şirketlerini kapattıklarını söyledi.

Macaristan'da 1989 yılında kurulan şirketin ülke genelinde 800 çalışanı işsiz kaldı.

Öte yandan Macaristan'da üretim yapan Philips'in de küresel mali kriz nedeniyle 400 çalışanını işten çıkardığı açıklandı.

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