Macaristan’da işsizlere 2 bin kişi daha eklendi

Macaristan'ın, başkent Budapeşte'den sonra en büyük kenti olan Debrecen ve çevresindeki yerleşim birimlerinde, küresel ekonomik kriz nedeniyle 2 bin kişi işten çıkarıldı.



Macaristan İşkurumu yetkilileri, bu bölgede faaliyet gösteren 41 şirketin kendilerine başvurarak toplam 2 bin çalışanın işine son vereceklerini bildirdiklerini açıkladı.



Macaristan'da işsizlik oranının en yüksek olduğu doğu bölgesindeki işsizlik, ülke geneli olan yüzde 8'in çok üstünde seyrederken, bu oran her geçen gün daha da yukarılara tırmanıyor.



Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla bu bölgede küresel ekonomik kriz nedeniyle 3 bin 300 çalışan işini kaybetmişti.

