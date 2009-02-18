Macaristan’da her şey çökerken Cola satış artırdı

Küresel mali krizden etkilenen ülkelerin başında gelen Macaristan'da tüm sektörlerdeki gerilemeye rağmen Coca Cola'nın satışlarını artırdığı bildirildi.



Macaristan Coca Cola'nın İletişim Müdürü Eda Pogany Macaristan Haber Ajansı'na (MTI) yaptığı açıklamada, şirketlerinin 2008 yılında cirolarını yüzde 5 arttırarak 77,5 milyar forinte (350 milyon dolar) ulaştığını söyledi.



Eda Pogany, firmalarının geçen yıl Macaristan meşrubat pazarında ürettikleri ve sattıkları 520 milyon litre meşrubat ile sektörde ilk sırada yer aldıklarını, Macaristan'da yapılan üretimin ihracata giden bölümünde de önemli bir yükseliş elde edildiğini açıkladı.







