Macaristan'da haftalık iş günü dörde iniyor

İşsizliğe karşı önlem olarak otomotiv fabrikalarının aldığı haftalık iş gününü beşten dörde indirme kararını Macaristan hükümeti de benimsedi.



Macaristan’daki sendikalar ve işverenler bu projeye sıcak bakarken, Macaristan Otomotiv Sendikası Başkanı Janos Borsik, işten çıkarılmak yerine haftada dört gün çalışılmasının gayet mantıklı olduğunu söyledi.



Borsik başka çare olmadığını, Audi, Suzuki ve bu fabrikalara parça üreten şirketlerden binlerce kişinin işten çıkarıldığını, haftalık iş günü sayısının düşürülmesinin tüm dünyada uygulanabileceğini ve kendilerinin de projeye tam destek verdiğini açıkladı.



Macaristan’da hükümetin bu projeyi sadece özel şirketlerde değil, devlet bünyesinde de uygulamayı hedeflediği bildirildi.

