-Macaristan'da 3 kişi donarak öldü BUDAPEŞTE (A.A) - 05.02.2012 - Tüm Avrupa'yı etkisi altına alan dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı nedeniyle Macaristan'da dün 3 kişinin donarak hayatını kaybettiği belirtildi. Macaristan İçişleri Bakanlığı, yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında ise 50 kişinin yaralandığını açıkladı. Macaristan Afet Dairesi, yoğun kar yağışının ülkedeki karayollarının kapanmasına neden olduğunu, yol açma çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, Hırvatistan-Macaristan arasındaki 3 sınır kapısının halen kapalı olduğunu, ülkenin doğusundaki okulların tatil edildiğini belirtti. Kar yağışının ülkedeki tren seferlerini de olumsuz yönde etkilediği, onlarca tren seferinin iptal edilmek zorunda kaldığı, bazılarının ise gecikmeli olarak yapılabildiği belirtildi. Meteoroloji, soğuk havaların ve kar yağışının önümüzdeki hafta da devam edeceğini açıkladı.