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Dünya
Deutsche Welle

Macaristan yine Orban’ı seçti

Macaristan'da pazar günü yapılan genel seçimlerin galibi Viktor Orban oldu. Orban, dört yıl daha Macaristan’ı yönetecek.

07 Nisan 2014 12:52

Başbakan Viktor Orban, yaptığı açıklamada, “Mutlak çoğunlukla kazandığımızı söyleyebiliriz. Seçimler
özgürdü ve özgür bir ülkede düzenlendi” dedi.

Macaristan'da 2010 yılında üçte iki çoğunluğu kazanarak iktidara gelen Orban'ın merkez sağ partisi Genç
Demokratlar (Fidesz), resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 44,6'sını aldı.

Sosyalistler ise 25,8'lik oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Yahudi aleyhtarı söylemleri ve azınlıktaki Romanlara yönelik ayrımcı politikalarıyla tanınan Jobbik Partisi ise
yüzde 20,8 oranında oy aldı. Parti 2010 yılı
seçimlerinde 16,7 civarında oy almıştı.

Hâlihazırdaki Başbakan Orban, politikalarını
sürdürmeye devam edecek. Orban, vergi ve enerji fiyatlarında
indirime giderek, oylarını artırmayı başarmıştı. Ancak Orban, bu politikaları nedeniyle AB içinde
tartışmalara yol açıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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MacaristanViktor OrbanOrbanGenç DemokratlarRomanlaraJobbik PartisiBaşbakan OrbanWelle Türkçe AFP/DW BS/BÖ

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