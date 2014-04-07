Macaristan yine Orban’ı seçti

Başbakan Viktor Orban, yaptığı açıklamada, “Mutlak çoğunlukla kazandığımızı söyleyebiliriz. Seçimler

özgürdü ve özgür bir ülkede düzenlendi” dedi.

Macaristan'da 2010 yılında üçte iki çoğunluğu kazanarak iktidara gelen Orban'ın merkez sağ partisi Genç

Demokratlar (Fidesz), resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 44,6'sını aldı.

Sosyalistler ise 25,8'lik oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Yahudi aleyhtarı söylemleri ve azınlıktaki Romanlara yönelik ayrımcı politikalarıyla tanınan Jobbik Partisi ise

yüzde 20,8 oranında oy aldı. Parti 2010 yılı

seçimlerinde 16,7 civarında oy almıştı.

Hâlihazırdaki Başbakan Orban, politikalarını

sürdürmeye devam edecek. Orban, vergi ve enerji fiyatlarında

indirime giderek, oylarını artırmayı başarmıştı. Ancak Orban, bu politikaları nedeniyle AB içinde

tartışmalara yol açıyor.