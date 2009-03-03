Macaristan şimdi de haftada 3 gün çalışacak

Macaristan'ın Szombathely şehrinde üretim yapan, otomobil yan sanayi üreticisi Alman BPW Bergische Achsenfabrik şirketi, haftalık 3 iş gününe geçeceklerini açıkladı.



Küresel ekonomik krizin verdiği zararlardan bir türlü kurtulamayan Macaristan'daki üreticiler ayakta kalmak için mücadele veriyor.



Ülke genelinde daha önce birçok üretici, çalışanlarını işten çıkarmak yerine haftada 4 iş gününe geçmişlerdi.



Otomobil sektöründeki olağan üstü kriz nedeni ile siparişlerin neredeyse durma noktasına geldiğini açıklayan BPW'nin Macaristan'daki şirketinin Genel Müdürü Jozsef Brumbauer, fabrikalarından daha fazla çalışanın işini kaybetmemesi için böyle bir karar aldıklarını açıkladı.



Fabrikadan daha önce 500 kişi işten çıkarılmıştı.

