Macaristan, Rus aşısı konusunda geri adım attı: Üretim kapasitesi sınırlı

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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin aşı alımı konusunda başarısız olduğunu söylerken limitli üretim kapasitesi nedeniyle büyük ihtimalle Rus aşısını kullanmayacaklarını söyledi.

Sık sık Brüksel'in demokratik standartlar konusunda eleştirilerine maruz kalan Orban, Çin ve Rusya'ya Koronavirüs aşısı gelişim süreçlerini takip etmeleri için uzmanlar göndermişti.

Macaristan devlet radyo istasyonuna konuşan Orban, "Rus aşısının iyi olduğunu biliyoruz. Ancak yeteri kadar doz yok ve tahminen olmayacak da. Üretim kapasiteleri sınırlı" dedi.

Orban, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V'ye kıyasla Çin aşısının daha iyi durumda gözüktüğünü ifade etti: "Görünüşe göre daha yakın zamanda daha fazla doza sahip olacaklar".

Macaristan lideri, ideal senaryoda halkın Çin aşısı ile Batı'da geliştirilmiş bir aşı arasında seçim yapabileceğini ifade etti.

Orban, AB'nin aşı alım hızından memnun olmadığını dile getirdi. Macaristan lideri, Brüksel'i Rusya ve Çin'de geliştirilen aşılarla ilgili olarak "Doğu'yla bir iletişim ağı kurmadığı" gerekçesiyle de eleştirdi.

Kasım ayında Rusya, Macaristan'a Sputnik-V aşısından test dozları göndermişti.