-Macaristan: Moddy's'in not indirimi finansal saldırı BUDAPEŞTE (A.A) - 25.11.2011 - Macaristan, Moody's'in ''Baa3'' olan devlet tahvillerinin yerel ve yabancı para cinsinden kredi notunu ''Ba1''le yatırım yapılamaz seviyeye indirmesini ''finansal saldırı'' olarak değerlendirdi. Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, ''not indiriminin temeli olmadığı ve Macaristan'a yönelik finansal saldırılar serisinin parçası olduğu'' belirtildi. Olumsuz dış koşullara rağmen Macaristan'ın ekonomik performansının son 18 ayda düzelmesinden ötürü not indiriminin haksız olduğu vurgulanan açıklamada, ''(Macaristan para birimi) forintin değer yitirmesi Macaristan ekonomisinin performansı ya da bütçenin durumuyla ilişkilendirilemez. Bu yüzden Macaristan sadece, kredi kuruluşlarının tam olarak bu tür temelsiz değerlendirmelerin teşvik edebileceği spekülatif saldırıyla karşı karşıya'' denildi. Moody's, Macaristan'ın ''Baa3'' olan devlet tahvillerinin yerel ve yabancı para cinsinden kredi notunu ''Ba1''le yatırım yapılamaz seviyeye indirirken, kredi notlarının görünümlerini ise ''negatif'' olarak belirledi.