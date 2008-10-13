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Ekonomi

Macaristan krizin ilk hamlesini başarıyla atlattı

Macaristan Başbakanı Ferenc Gyurcsany:"Krizin ilk hamlesini başarıyla atlattık. Hem borsa, hem de milli paramız forintin önemli ölçüde değer kazandı."

13 Ekim 2008 03:00

Macaristan Başbakanı Ferenc Gyurcsany, küresel mali krizin ardından alınan tedbirlerle, Macaristan'ın krizin ilk hamlesini başarıyla atlattığını söyledi.

Macar Başbakan, yaptığı açıklamada, aldıkları tedbirlerin ardından bugün hem borsa, hem de milli paraları forintin önemli ölçüde değer kazandığını bildirdi.

Gyurcsany, bundan böyle gelebilecek ister küresel, isterse milli mali krizlerin atlatılabilmesi için Macaristan Merkez Bankası, Macaristan Ekonomi Bakanlığı, Macaristan Maliye Bakanlığı ve Borsalar Birliği ile kriz masası oluşturduklarını belirtti.

Macaristan Ticaret Bankası dövizle kredi vermeyi dondurdu

Banka, bugünden itibaren bankalardan döviz kredisi almak isteyenlere döviz kredisini vermeyi dondurduğunu, kredi taleplerinin karşılanmayacağını açıkladı.

Banka yönetimi, mali kriz ortamında, Euro ve İsviçre frangı kredi vermeyi sürdürmenin büyük risk olacağını, forint kredilerinin ise devam ettiğini açıkladı.

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