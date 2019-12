Macaristan hava yolları iflasın eşiğinde

Dünyada yaşanan küresel mali krizin İzlanda ile birlikte en fazla hissedildiği ülke olan Macaristan'da durum her geçen gün kötüye gidiyor.



Macaristan'da son bir ay içinde onlarca fabrika, büyük şirket kapatılmış, binlerce kişi işsiz kalmıştı.



Macaristan'ın önemli günlük gazetelerinin başında gelen Magyar Nemzet'te bugün yayımlanan haberde, Macaristan Hava Yollarının (Malev) iflasın eşiğinde olduğu, hava yolu şirketinin uçaklarına aldığı jet yakıtını artık peşin parayla aldığı, bu şirkete hiç kimsenin borca yakıt vermediği yazıldı.



Magyar Nemzet, Malev'in Budapeşte Airport A.Ş'ye 10 milyar forint (50 milyon dolar) borcu olduğunu, hava yollarının her an batabileceğini, bu şirketin borçlarını ödeyemez duruma geldiğini belirtti.