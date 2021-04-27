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Dünya

Macaristan'da Orban hükûmeti, üniversite yönetimlerini hükûmete yakın vakıflara devretme yolunda

27 Nisan 2021 13:43

 

victor orbanmacaristanvakıfüniversiteyönetim
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