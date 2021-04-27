Macaristan'da Orban hükûmeti, üniversite yönetimlerini hükûmete yakın vakıflara devretme yolunda

Macaristan'da iktidardaki sağcı Viktor Orban hükûmeti, üniversitelerin ve kültür kurumlarının yönetimini yeni kurulacak vakıflara devredecek bir yasayı çıkarmaya hazırlanıyor. Muhalefet ise söz konusu yasayla iktidardaki sağ partinin "ideolojik baskısını genişleteceği" eleştirisinde bulundu.

Euronews'ta yer alan habere göre, Macaristan'da parlamentonun üçte ikisini oluşturan iktidardaki Fidesz Partisi'nin oyladığı yasa tasarısı, eğitim kurumlarının hükûmetin belirleyeceği vakıflar yoluyla "daha verimli yönetileceğini" savunuyor. Yasa ile vakıflar, önemli gayrimenkul varlıklarını kontrol edeceği gibi milyarlarca Euro'luk AB fonlarından faydalanacak ve aynı zamanda üniversitelerin günlük yaşamı üzerinde önemli etkiye sahip olacak.

Tasarıyı eleştiren muhalefet ise mecliste oylanacak metnin, hükûmetin ülkenin kontrolünü ideolojik anlamda ele geçirme yolunda attığı son adım olarak değerlendiriyor.

Orban 2018 yılında Macaristan'ın siyasi sisteminde de kökten değişikliklere gidileceğini açıklamıştı. Bu çerçevede Hristiyan, muhafazakar değerler daha fazla desteklenmiş, göçe şiddetle karşı çıkılmış, eşcinsellerin evlat edinilmesi ve trans bireylerin yasal olarak tanınması sınırlanmıştı.