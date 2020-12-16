Macaristan'da eşcinsel çiftlerin çocuk evlat edinmesini engelleyecek LGBT karşıtı yasa onaylandı

T24 Dış Haberler

Macaristan Parlamentosu, anayasadaki "aile" konseptinin tanımını değiştirerek eşcinsel çiftlerin çocuk evlat edinmesini önledi.

Milletvekilleri, yasa tasarısını Salı günü onayladı. Tasarıya göre anayasada artık, "Ailenin temelinde evlilik ve ebeveyn-çocuk ilişkisi yatar. Anne kadın, baba erkektir" ifadeleri yer alacak

Yasalara göre Macaristan'da sadece evli çiftler çocuk evlat edinebilse de, geçmişte evli olmayan insanlar için bazı istisnalar yapılabiliyordu. Eşcinsel çiftler bu sayede çocuk evlat edinebiliyordu.

İnsan hakları grupları kararlara tepki gösterdi. Uluslararası Af Örgütü'nün Macarisan kolunun direktörü David Vig, "Bugün Macaristan'daki LGBT'ler ve insan hakları için kara bir gün" dedi.