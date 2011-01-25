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Dünya

Macaristan Cumhurbaşkanı'ndan inanılmaz Türkiye itirafı

Cumhurbaşkanı Schmitt: Türkler tarafından 150 yıl boyunca idare edilmemizi şans olarak olarak tanımlıyorum...

25 Ocak 2011 02:00

T24 - Macaristan Cumhurbaşkanı Pal Schmitt: Türkler tarafından 150 yıl boyunca idare edilmemizi şans olarak olarak tanımlıyorum.

Macaristan Cumhurbaşkanı Pal Schmitt, İspanyol ABC isimli günlük gazeteye verdiği demeçte, "Türkler tarafından 150 yıl boyunca idare edilmemizi şans olarak tanımlıyorum" dedi.
Macaristan’ın AB dönem başkanlığının yanı sıra çıkardığı yeni medya kanunu ile ilgili İspanyol gazetesine açıklamalarda bulunan Macaristan Cumhurbaşkanı Pal Schmitt, Türkiye’nin AB üyeliği hakkında da konuştu. 

Macaristan Cumhurbaşkanından inanılmaz Türkiye itirafı

Macar Cumhurbaşkanı, gazeteye yaptığı açıklamada, "Türk siyasetçilerle sık sık bir araya gelerek Türkiye’nin AB üyeliği hakkında uzun görüşmeler yaptım. Yaklaşık 100 milyonluk Müslüman bir ülkenin AB’ye alınması için zaman gerekiyor" ifadesini kullandı.

Schmitt, 1541-1686 yılları arasında Türkler tarafından idare edilen Macaristan’ın, çok şanslı olduğunu vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Schmitt, "Türkler tarafından 150 yıl boyunca idare edilmemizi şans olarak tanımlıyorum. Ülkemiz Türkler değil de başka bir millet tarafından alınsaydı, dilimizi ve dinimizi değiştirmemizi isteyeceklerdi, biz de asimile olacaktık. 150 yıl boyunca Macaristan Türkler için stratejik bir yer oldu" dedi.

Kanuni Sultan Süleyman 1541 yılında Budin’i feth etmiş, Budin 1686 yılına kadar tam 145 yıl boyunca, Macaristan’ın bazı yerleri ise 160 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu egemenliği altında kalmıştı.



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