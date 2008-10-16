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Spor

Macaristan basını Terim'i eleştirdi

Macaristan'ın tek günlük spor gazetesi olan Nemzetisport, ''Türkler Tallin'de gol atamadan beraberlik aldı'' başlığıyla okuyucularına duyurduğu haberde, ''Fatih Terim n

16 Ekim 2008 03:00


Türkiye'nin 19. Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dün gece deplasmanda Estonya önünde aldığı beraberlik Macaristan medyasında geniş yer buldu.

Macaristan'ın tek günlük spor gazetesi olan Nemzetisport, ''Türkler Tallin'de gol atamadan beraberlik aldı'' başlığıyla okuyucularına duyurduğu haberde, ''Fatih Terim ne yapmak istiyor? Fatih Tekke, Mert Nobre gibi golcüleri kadroya çağırmayan Terim, yedek kulübesinde bekleyen Sivassporun golcüsü Mehmet Yıldız'a bile şans vermedi'' diye yazdı.

Estonya kalecisi Londak'ın mükemmel bir maç çıkardığı, Bundesliga'da oynayan Halil Altıntop'un ise acemi bir golcü gibi önemli gol pozisyonlarını cömertçe harcadığını yazan Macar gazetesi haberinde, Türkiye Milli Takımı'nda önemli değişimlerin olması gerektiğine yer verdi.

Sporthirado Gazetesi ise ''Gecenin sürprizini Türkler yaptı'' başlığıyla sayfalarına taşıdığı haberde, Fatih Terimli Türklerin kadroya yanlış futbolcular davet ettiğini ve son haftalarda Rusya'da çok iyi bir performans yakalayan Fatih Tekke'nin takıma alınmamasının da anlaşılır olmadığını yazdı. Haberde, Mevlüt ve Halil Altıntop'un forvette başarılı olamadığına yer verildi.

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