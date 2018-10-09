Macaristan Başbakanı: AB Türkiye'ye samimiyetsiz davranıyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’ni (AB) Türkiye’ye karşı 'samimiyetsiz' davranmakla eleştirdi.

Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Budapeşte'yi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine değinerek, AB’nin Türkiye’yle "kapsamlı, derin işbirliği" isteyip istemediğine karar vermesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin AB'yle tam üyelik müzakereleri 2005’te başlamıştı ancak süreç son birkaç yıldır sürüncemede kalmış durumda.

Orban, "Aday bir ülkeye müzakere etmek istediğimizi söyleyip, önemli ülkelerin 'Bu ülkeyi AB'ye asla kabul etmeyeceğiz' dediği bir zamanı hatırlamıyorum" diye konuştu.

Türkiye’yi model ülke olarak gören Orban, Türkiye’de istikrarın olması ve Avrupa’ya göçmen akışını durdurma çabalarının Macaristan’ın güvenliği için kritik önem taşıdığını söyleyerek sözlerini noktaladı.