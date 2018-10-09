T24 LogoT24 Logo
Gündem

Macaristan Başbakanı: AB Türkiye'ye samimiyetsiz davranıyor

"Önemli ülkelerin 'Türkiye'yi AB'ye asla kabul etmeyeceğiz' dediği bir zamanı hatırlamıyorum"

09 Ekim 2018 01:41

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği’ni (AB) Türkiye’ye karşı 'samimiyetsiz' davranmakla eleştirdi.

Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Budapeşte'yi ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine değinerek, AB’nin Türkiye’yle "kapsamlı, derin işbirliği" isteyip istemediğine karar vermesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin AB'yle tam üyelik müzakereleri 2005’te başlamıştı ancak süreç son birkaç yıldır sürüncemede kalmış durumda.

Orban, "Aday bir ülkeye müzakere etmek istediğimizi söyleyip, önemli ülkelerin 'Bu ülkeyi AB'ye asla kabul etmeyeceğiz' dediği bir zamanı hatırlamıyorum" diye konuştu.

Türkiye’yi model ülke olarak gören Orban, Türkiye’de istikrarın olması ve Avrupa’ya göçmen akışını durdurma çabalarının Macaristan’ın güvenliği için kritik önem taşıdığını söyleyerek sözlerini noktaladı.

ETİKETLER

Macaristan BaşbakanıViktor OrbanAvrupa BirliğiABTürkiyeRecep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24