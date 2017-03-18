T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Macaristan Başbakanı: AB, Türkiye'ye değil kendine güvensin

Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki tartışmalardan yola çıkarak AB'nin mülteci politikasını eleştirdi ve Avrupa'yı acil olarak kendini koruyabileceği bir süreç başlatmaya çağırdı.

18 Mart 2017 04:20

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasındaki tartışmalardan yola çıkarak AB'nin mülteci politikasını eleştirdi ve Avrupa'yı kendini koruyabileceği bir süreç başlatması için acil kararlar almaya çağırdı.

Orban Cuma günü katıldığı bir radyo programında Türkiye ve AB arasında geçtiğimiz günlerde yaşanan krizin ardından gündeme gelen mülteciler meselesini değerlendirdi.

Macaristan Başbakanı, Türkiye ve AB arasında var olan sözleşmenin iptal edilmesi olasılığından yola çıkarak, AB'nin Türkiye'ye karşı daha dikkatli ve hassas bir politika izlemesi gereğini vurguladı.

Viktor Orban Macaristan tarihini anımsatarak, "Tarih güvenliğimizin sadece ve sadece Türkiye'nin eline teslim edilmesinin doğru olmadığını gösteriyor" dedi ve Brüksel'in bu gerçeği kavrayamadığını belitti.

Orban'a göre Avrupa Birliği bir yandan kendi güvenliğini körü körüne Türkiye'nin eline teslim ediyor, öte yandan Türkiye'yi yeterli oranda demokratik bulmayarak ya da pek çok konuda hata yapmakla suçlayarak sürekli eleştiriyor.

Orban bu söylediklerinden, AB'nin eleştirdiği konularda Türkiye'yi masum bulduğunun anlaşılmaması uyarısını da yaptı. Ancak bir taraftan bu konularda Türkiye'yi eleştirirken, diğer taraftan Avrupa'nın güvenliğini sağlama işini Türklerden beklemenin de pek akılcı olmadığını söyledi.

Macaristan Başbakanı, AB'yi süratle kendi güvenliğini sağlamak için adımlar atmaya çağırdı ve "Macaristan kendi sınırlarına ikinci tel örgülerini acil bir şekilde çekiyor, topraklarını koruyor. Biz bu şekilde sadece Macaristan'ı değil, Almanya ve Avusturya'yı da koruyacağız" dedi.

Orban mültecilerin AB'ye alınmasına kesinlikle karşı çıkıyor. Viktor Orban'a göre mülteciler AB sınırlarının ötesinde durdurulmalı ve gelenler arasında gerçek mültecilerin kim olduğu orada belirlenmeli.

Orban Macar sınırlarında kurulan kampların mültecilerin tutuklanması anlamına gelmediğini, isteyenin geldiği istikamette, yani Sırbistan'a doğru gitmeye her zaman hakkının olacağını söyledi.

Macaristan Parlamentosu Mart ayı başında, ülkeye giren sığınmacıların doğrudan gözaltına alınmalarına yönelik bir yasayı onaylamıştı. Yasaya göre sığınmacılar ülkenin güneyindeki sınır bölgelerinde kurulacak konteyner kamplarda tutulacak.

Viktor Orban AB'nin temel sorunlarından birinin kararsızlık ve gelişmeler karşısında ortak bir tavra varamamak olduğunun da altını çizdi ve "Eğer AB politikasını değiştirmez ise bu kıtanın kaderi gerileme ve önemsizleşme olacak" dedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Viktor Orban Avrupa BirliğiTürkiyeABAvrupaBaşbakanı Viktor Orban Avrupa BirliğiCumaBaşbakanı TürkiyeAB TürkiyeOrban MacaristanBrükselAvrupa BirliğiAncakTürklerdenBaşbakanı ABBizMacaristanAlmanyaAvusturya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24