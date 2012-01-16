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Dünya

Macaristan: AB'den ayrılalım

Macaristan’da, yeni anayasadaki bazı maddelerin değiştirilmesini isteyen, aksi taktirde hukuki

16 Ocak 2012 02:00

T24 - Macaristan’da, yeni anayasadaki bazı maddelerin değiştirilmesini isteyen, aksi taktirde hukuki ve mali yaptırım tehdidinde bulunan Avrupa Birliği protesto edildi. Göstericiler ülkelerinin birlikten ayrılmasını istedi.



AB protesto edildi
 
Macaristan’da, yeni anayasadaki bazı maddelerin değiştirilmesini isteyen, aksi taktirde hukuki ve mali yaptırım tehdidinde bulunan Avrupa Birliği protesto edildi.

AB, Macaristan parlamentosunda yeni kabul edilen anayasadaki bazı maddelerin değiştirilmesini ive bu değişikliklerin yapılmaması durumunda ülkeye hukuki ve mali yaptırımların uygulanacağı tehdidinde bulundu. Macaristan halkı ise Avrupa Birliği'nin bu tutumuna büyük tepki gösterdi.


AB bayrağını yaktılar

Başkent Budapeşte'de Avrupa Birliği protesto edildi. Aşırı sağcı Jobbik partisinin düzenlediği gösteriye binlerce Macar katıldı. Eylemciler Macaristan’ın AB’den ayrılmasını istedi. Gösterilerde AB karşıtı pankartlar taşındı, sloganlar atıldı. Binlerce kişi AB karşıtı sloganlar atarak AB bayrağını benzin dökerek yaktı.

Macar polisinin AB bayrağını yakan göstericileri tespit etmeye çalıştığı açıklandı. Macar Haber Ajansı (MTI), Budapeşte Emniyet Müdürlüğü İletişim Dairesi'nin "AB bayrağını yakan 2 göstericiyle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu, suçluların yakalanarak cezalandırılacağı" duyurusu yaptığını belirtti.

Hükümet yanlıları da, parlamento önünde düzenledikleri gösteride Avrupa Birliği'nin Macaristan'a yönelik tavrını kınadı.


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