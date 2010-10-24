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Dünya

MACARİSTAN 50 BİN MERURU İŞTEN ÇIKARTIYOR BUDAPEŞTE (A.A)

24 Ekim 2010 17:16

-MACARİSTAN 50 BİN MERURU İŞTEN ÇIKARTIYOR BUDAPEŞTE (A.A) - 24.10.2010 - Macaristan Ekonomi Bakanı Gyorgy Matolcsy, ''50 bin memurun işten çıkarılması gündemimizde'' dedi. Bakan Matolcsy, hükümetin 2012 yılına kadar önemli bir tasarruf politikası izleyeceğini, ülkede yaklaşık 700 bin olan memur sayısının gelecek yıl 50 bin kişi azaltılacağını söyledi. Gyorgy Matolcsy, hükümetin bu konuyu 27 Ekimde görüşeceğini, daha sonra konuyu parlamentoda oylamaya sunacağını açıkladı.  Matolcsy, konuyla ilgili olarak ülkedeki sendikaların da görüşlerinin alınacağını belirtti. 2012 yılına kadar hükümetin kemer sıkacağını söyleyen Matolcsy, 2013 yılından itibaren ülke ekonomisinin büyümeye başlayacağını kaydetti.

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