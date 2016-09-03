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BBC Türkçe

Macaristan 3 bin "sınır avcısı" görevlendirecek

Macaristan, ülkeye kaçak olarak girmek isteyen göçmenlerle mücadele için 3 bin yeni polis görevlendirileceğini açıkladı. "Sınır avcısı" adı verilecek olan tim, ülkenin güney sınırında görev yapacak.

03 Eylül 2016 00:54

Macaristan, ülkeye kaçak olarak girmek isteyen göçmenlerle mücadele için 3 bin yeni polis görevlendirileceğini açıkladı.

"Sınır avcısı" adı verilecek olan tim, ülkenin güneydeki Sırbistan sınırında görev yapacak.

Yeni alınacak polisler gelecek yıl görev yapmaya başlayacak.

Polislerde gerçek mermi bulunan silahlar, göz yaşartıcı gaz, cop, kelepçe bulunacak.

Şu anda ülkenin güney sınırı dikenli tellerle ve 10 bin polisle korunuyor.

Macaristan, Avrupa Birliği'nin sınır kontrolü olmayan Schengen bölgesinin ilk durağı ve özellikle Yunanistan ve Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya kaçak giriş yapan mültecilerin, batı Avrupa ülkelerine geçiş rotasında bulunuyor.

Macaristan'da kaçak göçmenlere yapılan kötü muamele, uluslararası kamuoyunda tepki çekmişti.

Macaristan'ın sağcı hükümeti Avrupa Birliği'nin üye ülkeler için öngördüğü "zorunlu kota" uygulamasını ulusal egemenlik haklarına yapılan bir müdahale olarak algılıyor.

AB'nin zorunlu mülteci kotası uygulamasını referanduma götürecek.
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