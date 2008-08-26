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Kültür-Sanat

Macar nehrinde Osmanlı gemileri!

Macaristan'ın güneybatısından geçen Drava Nehri'nde muhtemelen 16. yüzyıldan kalma, Osmanlı dönemine ait gemi kalıntıları bulundu.

26 Ağustos 2008 03:00

Macaristan'ın güneybatısından geçen Drava Nehri'nde muhtemelen 16. yüzyıldan kalma, Osmanlı dönemine ait gemi kalıntıları bulundu.

Macaristan Kültürel Miras Dairesi Başkanı Attila Janos Toth, Macar haber ajansı MPI'ye yaptığı açıklamada, 10 kişilik arkeolog grubu ile Drava Nehri'nin çamurlu suyuna dalışlar yaptıklarını, Dravatamasi köyü yakınlarındaki çalışmalarının çok heyecanlı geçtiğini söyledi.
Toth, Hırvatistan sınırından geçen nehrin 5-6 metre derinliğinde Türk dönemine ait gemiler bulduklarını, bu nedenle Türkiye'den Serkan Gündüz isimli bir bilirkişinin Macaristan'a gelerek kendileriyle çalışmaya başladığını açıkladı.

Drava Nehri'nin suları çok kirli olduğu için çalışmaların güçlükle yapılabildiği belirtilirken, nehir sularında boyları 10 ila 20 metre olan yaklaşık 30 Türk gemisinin kalıntılarının olduğunu açıklayan Macar arkeologlar, gemilerin yanı sıra Osmanlı dönemine ait bakır çanaklar da bulduklarını bildirdiler. (AA)

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