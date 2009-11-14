Macar futbolcu Kadar, domuz sürüsüne çarptı

İngiltere Premier Lig takımlardan Newcastle United'ta forma giyen Macar futbolcu Tamas Kadar, Macaristan Ümit Milli Takımı'nın İtalya ile yaptığı maçın ardından, ailesiyle birlikte otomobiliyle evine giderken domuz sürüsüne çarptı.

Macaristan'ın Sportforum haber sitesi tarafından verilen haberde, Tamas Kadar'ın, Macaristan'ın İtalya ile yaptığı maçın ardından ailesiyle birlikte Veszprem kentindeki evlerine giderken kaza yaptığı bildirildi. Macar haber sitesi, futbolcunun otomobilinin aniden yola çıkan domuz sürüsüne çarpması sonucu otomobilinin hurdaya döndüğü, ancak ünlü futbolcunun ve ailesinin olaydan birkaç sıyrıkla kurtulduklarını bildirdi.

Kadar, ''Karanlıkta otomobilimizin aniden birşeye vurduğunu, çarpma sonucu hava yastıklarının açıldığını ve motor kaputundan dumanlar geldiğini görünce, kendimizi arabadan dışarıya attık'' diye konuştu.

Otomobilden dışarıya çıkınca, ''2 yaban domuzunun ölü olarak yerde yattığını gördüm'' diyen Kadar, ''Çok korktum. Bu kazayı yaralanmadan atlattığımız için çok şanslıyız'' diye konuştu.